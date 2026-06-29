Уже корректирует цели "сво": политолог проанализировал выступление Путина на съезде партии

Владимир Путин выступил на съезде правящей партии "Единая Россия", где упомянул о ходе войны и ударах Украины. По словам диктатора, украинские силы якобы не продвигаются на фронте, а "наносят террористические удары" по объектам России.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что Путин уже корректирует цели так называемой "сво". Для Украины это выгодно, ведь понятно, что глава Кремля не может замалчивать работу наших Сил обороны.

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Что показало выступление Путина?

Мы в очередной раз увидели, что Путин не достигает желаемого. Даже его выступление на съезде "Единой России" это подтверждает. Диктатор говорил, что выборы никто отменять не будет, убеждал, что оккупанты добиваются успехов на фронте.

Интересно, что тезис о переносе выборов прозвучал именно из Кремля. Причина – в проблемах с мобилизацией и нежелании Путина объявлять полноценный набор в армию. Без этого ему будет сложно продолжать наступление.

"Россия собирает военных отовсюду, но результатов нет. Малая Токмачка в Запорожской области, которую российская армия "захватывает" уже в который раз, – это яркое доказательство того, какими являются "корректировки" целей так называемой "сво", – отметил политолог.

Чаленко проанализировал выступление Путина: смотрите видео

Также стоит отметить, что ситуация, в которой оказался Путин, совсем нелегкая. Она, пожалуй, самая тяжелая за последние годы. Ведь диктатору приходится демонстрировать, что у него есть единственная правящая партия, которая якобы все контролирует. Но на самом деле все начинания, которые Путин осуществлял на своем посту, сегодня рушатся, словно бумажный домик. Это реалии, которые глава Кремля упорно пытается игнорировать.

К слову, во время своего выступления Путин сказал, что Россия "переживает тяжелые времена", но добавил, что страну никому не удастся сломить. Также он жаловался на "террористические удары" со стороны Украины и якобы незаконные санкции Запада. Впрочем, он пообещал гарантировать безопасность и благосостояние каждому гражданину России. Как именно диктатор планирует это делать – не уточнил.