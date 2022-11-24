Путин теряет поддержку, – эксперт рассказал о съезде ОДКБ и четкой позиции Армении

Фотография, где рядом с Путиным на съезде ОДКБ никто не хотел фотографироваться уже стала мемом. Кроме того, на этом съезде четкую позицию продемонстрировала Армения.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что премьер Армении демонстративно отказался подписать ключевые решения на встрече ОДКБ.

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Четкая позиция Армении

Клочок рассказал, что наконец Западное давление взяло верх над российской пропагандой. Пашинян ясно продемонстрировал Путину позицию Армении. Конечно, к этому привели протесты, которые происходили в Ереване во время приезда Путина, когда люди фактически сносили правительственный квартал.

Пашинян симпатизировал Путину и был толерантен к России, создав такие условия для протеста. Армянская общественность подвержена европейским стандартам, европейским ценностям. Пашинян понимает, что он не удержится у власти, если не будет действовать так, как ему говорит улица,

– отметил политический эксперт.

Путин теряет поддержку

Он продолжил, что Путин лишается поддержки и среди лидеров ОДКБ, и среди других лидеров. Мы уже не говорим о том, помогает ли Китай России или страны Среднего Востока помогают России. У Путина большие проблемы, у него фактически не осталось союзников.

"Разве что Лукашенко, который рассказывал, если Россия упадет, то под ее обломками будут все они. Не все, а только Лукашенко. Он за себя волнуется, поэтому так и говорит", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Разорвать отношения с Россией полностью трудно

По его словам, эти лидеры ранее встречались в Астане и показали Путину, что он уже не главный. Свою позицию лучше демонстрировать в присутствии кремлевского диктатора. Правда, для этих стран трудно полностью разорвать отношения с Россией.

Россия, в первую очередь, обширный рынок, и это для них важно. Эта территория производит огромное количество товаров, необходимых странам Центральной и Средней Азии. Поэтому здесь чистая прагматика,

– подчеркнул Клочок.

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