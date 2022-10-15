"Хлопок" должен зацвести в Москве и Петербурге: политолог рассказал, что может уничтожить Путина
После того, как Путин объявил мобилизацию, россияне массово начали убегать в другие страны, в том числе и ЕС. Однако Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу.
Под видом российских беглецов от мобилизации Кремль ссылает агентов ФСБ, которые могут дестабилизировать ситуацию в других странах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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"Владимир Путин и его окружение плетут интриги, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Европе", – сказал политолог.
Какие задачи ставит перед собой Путин
По его словам, сейчас Кремль пытается добиться 2 целей.
- Во-первых, Россия ссылает своих агентов в другие страны, которые будут там обживаться, а затем в нужный момент активизируются.
- Во-вторых, Путин постарается уничтожить украинскую энергетическую систему, чтобы спровоцировать большой поток беженцев из Украины в Европу. Давидюк предположил, что количество украинских беженцев в таком случае может составить 10 миллионов.
"Путин хочет использовать зиму как оружие"
По мнению политолога, это нужно российскому диктатору, чтобы изменить положительное отношение европейцев к украинцам и создать дополнительную нагрузку на экономику, энергосистему и политически медийное пространство Европы.
Это сейчас задача Владимира Путина. Российский диктатор хочет использовать зиму как оружие против Европы и против Украины,
– подчеркнул Давидюк.
"Сезон "хлопка" должен быть открыт в Москве и Санкт-Петербурге"
По словам политолога, Украине нужно помешать планам российского диктатора. Для этого нужно укреплять украинскую энергосистему, а также показать Путину, что его намерения очень неудачны.
Хлопок, который несется в Белгороде, должен быть не единственным. Сезон "хлопка" должен быть открыт в самых любимых городах Путина – Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих городах должен цвести прекрасный "хлопок". Тогда диктатор поймет, что он эту войну окончательно проиграл,
– подчеркнул Давидюк.
Политолог добавил, что проигрыш России в войне уже понятен всем, кроме самого главы Кремля.
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"У Путина сейчас – финальные конвульсии. Именно "хлопок" в Москве и Петербурге убедит диктатора в том, что его лучшие годы прошли и больше в своей жизни он не сможет позволить ни одной войны", – отметил Давидюк.
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"Хлопок" в российских городах: последние новости
- В селе Разумное Белгородской области 15 октября произошел масштабный пожар – там вспыхнула нефтебаза. Этот факт уже подтвердили местные власти.
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- 13 октября под российским Белгородом громко детонировал склад боеприпасов. В России заявили о пострадавших росгвардейцах.