Сфабриковали новые "доказательства": Джелялу грозит до 20 лет тюрьмы, – адвокат

Заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу помимо предыдущих сфабрикованных обвинений, добавили новые. Теперь крымскому активисту грозит 20 лет заключения.

Оккупанты продолжают фальсифицировать обвинения против крымских татар. Об этом рассказал адвокат Наримана Джеляла Николай Полозов.

Обратите внимание Рада призывает мир отреагировать на беззаконие оккупантов в Крыму

Джелялу и Ахтемовым могут увеличить срок

В статье о диверсии, по которой сейчас судят крымских татар, есть еще 2 часть об организации преступной группы. Есть высокая вероятность того, что оккупанты придумают новые "факты", чтобы обвинить Джеляла и Ахтемовых в этом. Из-за этого им грозит больший срок заключения.

Адвокат Николай Полозов уверен, что оккупанты непременно воспользуются этим.

Следствию ничего не мешает еще больше ужесточить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым, переквалифицировав обвинение на 2 часть. И тогда уже наказание будет до 20 лет лишения свободы,

– добавил Полозов.

Задержание Наримана Джеляла: все что надо знать