"Сфотографируй объект и получи награду": россияне тайно используют украинских детей

Российские оккупанты используют в войне против Украины разные способы. Спецслужбы агрессора даже тайно привлекают детей.

Кафиры создали игру в смартфоне

Россияне разработали приложение-игру, которая помогает им получать информацию об украинской местности. В игре участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

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При прохождении маршрута дети должны фотографировать местность и объекты военной и критической инфраструктуры. Доступ к этому приложению имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов,

– рассказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он добавил, что в Кировоградской области задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и дороги.

В настоящее время СБУ принимает меры, чтобы заблокировать российское вмешательство в электронные системы официальных мобильных приложений. Также правоохранители работают над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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Последние новости о войне в Украине

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что российские кафиры хотят захватить Лиман. В населенном пункте продолжаются активные боевые действия , ситуация там – сложная. Враг заезжает на окраину города, чтобы установить свой контроль.

Генпрокурор Ирина Венедиктова допустила возможность обмена российского военного Вадима Шишимарина. Накануне его приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданского украинца. Жена убитого мужчины говорила, что не против, если оккупанта обменяют на пленных защитников Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина снова сядет за стол переговоров с Россией только после того, как освободит территории, которые оккупанты заняли после 24 февраля.

К вечеру 24 мая российские кафиры снова обстреляли приграничные районы Сумской области со своей территории. Известно, что в один час враг 15 раз открывал огонь. Целились захватчики, вероятно, из минометов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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