Не надо делать этого с Байденом, – Шабунин сказал, почему Зеленский не соврет на встрече
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вашингтон, чтобы встретиться с главой США Джо Байденом и попросить помощи. Она напрямую зависит от прогресса власти в реформах.
Глава нашего государства должен четко осознавать, что американская сторона в деталях знает историю по каждой украинской реформе или приоритету. Об этом в видеоблоге "Право на достоинство" сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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По его словам, наши партнеры следят за Украиной в ежедневном режиме. На каждой встрече будет чиновник, который будет отсекать попытки президента Украины соврать или соскочить.
Не надо даже пробовать это делать (врать – 24 канал). Особенно не надо делать этого с Байденом,
– подчеркнул Шабунин.
Он пояснил, что американский лидер:
- во-первых, прекрасно знает Украину;
- во-вторых, его относительно этих приоритетов прекрасно ознакомят перед встречей.
Зеленский, как отметил руководитель ЦПК, лично пообещал соответствующие реформы госсекретарю Энтони Блинкену. Теперь же команда Байдена лишь напоминает президенту Украины о его обещаниях.
"Позволю себе совет Зеленскому ехать в США с реальными результатами по этим направлениям. Эти результаты абсолютно возможно обеспечить в ближайшие 2 недели", – сказал Шабунин.
Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство": смотрите видео
Зеленский поедет к Байдену: что известно
- Во время телефонного разговора 7 июня Байден пригласил Зеленского в Белый дом.
- Известно, что встреча состоится уже в конце июля в Вашингтоне.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломаты обсудят прежде всего вопросы безопасности.
- Банковая активно готовится к встрече. По словам украинского президента, он ждет от Байдена конкретики.