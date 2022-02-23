Шаг униженного диктатора: признав боевиков, Путин вынужден отползать назад

Признание Владимиром Путиным боевиков на Донбассе и обещание уже официально ввести на оккупированные территории войска, у многих украинцев вызвало если не панические настроения, то некоторое смятение точно.

Но на самом деле такой шаг со стороны Путина – это доказательство того, что он отступает и довольствуется малым. Давайте вместе проанализируем, что значит для Украины заявления об оккупированных территориях и почему это скорее "прощание с красавицей", нежели подготовка к большой войне.

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С чего все началось

Кремлевский диктатор Путин провел показательное заседание Совбеза России, на котором все участники постоянно путались в том, собираются они признавать псевдореспублики или же присоединять их к России.

Возникала путаница и смятение кремлевских чиновников. Видно было, что никто до конца не понимает, как выкручиваться из сложившейся ситуации.

Ситуация следующая: Путин в декабре 2021 года, надеясь на мягкотелость Запада, выдвигает абсолютно безумные требования о том, что Украину нельзя принимать в НАТО, Альянс вообще должен уйти из Восточной и Центральной Европы и стран Балтии, а Россия должна получить новую зону влияния. Если этого не будет – война.



Путин выдвинул абсурдные требования к Западу / Фото Getty Images

Но все ультиматумы Путина отвергнуты и даже попытка запугать Украину войсками по периметру приводят к тому, что Запад собирается в один кулак, а Украина получает массу современного вооружения.

Кроме того, Киев наотрез отказывается выполнять минские соглашения на московских условиях. В этой ситуации Путин начинает искать тот самый выход, где он не теряет лицо и остается для россиян тем самым президентом "верхом на медведе".

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Но развязывать полномасштабную войну против Украины – не вариант. За это тут же прилетят санкции. Отступать – тоже не вариант, ведь после такого шага окажется, что вожак слаб и болен, а значит его нужно убирать.

Для чего Путин таки признал боевиков

После Совбеза России Путин целый час вкладывал в уши россиян чушь о том, что Украина больше не "братская", ее наводнили нацисты, а базы НАТО вообще-то там уже есть.

В целом это была речь сильно обиженного, униженного, но стремящегося сохранить лицо, диктатора. Это было прощание с теми, кто так и не сдался и не пошел в объятия Московии.

По сути, признание псевдореспублик и введение туда уже официально российских войск – это самый выигрышный для Путина вариант. Но в то же время – это облегчение для Украины.

Увы, но на многие годы часть Донбасса становится Абхазией и Приднестровьем. Да, эти территории надолго утрачены. Но не забывайте, что Путин очень долго и усердно пытался вживить эту "раковую опухоль" в тело Украины.

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Цель Донбасса для Путина была не в признании, иначе он сделал бы это давно. Цель заключалась в том, чтобы навязать Украине автономию региона с марионеточным правительством, которое имело бы право вето на все украинские решение.

По факту, это ручное управление Украиной через боевиков.

Что получил Путин в реальности

Путин поднял ставки с Западом, но не рассчитал, что это игра на двоих, а не в одни ворота. Ведь Запад, в частности США и Великобритания, тут же стали бить козырями.

Та информационная шумиха о вероятных вторжениях сделала свою работу и Россия остается страной-изгоем. Но Путину, кроме как несколько десятков раз повторять свои требования, сказать то было нечего.

Кроме того, он понял, в какую пропасть полетит Россия, если он всё же развяжет бойню. Ведь Путин не молодой, а в историю попасть хочется.

Признать поражение в борьбе с Западом он не мог, этого не простили бы его зомби-россияне. Нужна была победа и вот она – признать "страдающие русскоговорящие республики".

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Здесь мы должны понимать, что выйти хоть с какой-то победой из схватки, Путину позволил и Запад. Даже официальная переброска российских войск и подписание документа о дружбе с псевдореспубликами говорит о том, что конфликт замораживается, а часть Донбасса превращается в условную Абхазию.

Да, оккупированные территории повторяют судьбу Абхазии и Приднестровья.

Россия превращает часть Донбасса в буферную зону

Более того, проанализировав документ о признании, я пришел к любопытному выводу: большинство положений полностью копируют документ, который был подписан Москвой с непризнанными Абхазией и Южной Осетией. Один в один.

В частности, стоит обратить на один пункт: "В целях обеспечения безопасности одна сторона передает право другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории".

Проще говоря, Путин превращает часть Донбасса в буферную зону, куда стаскивает огромное количество войск для защиты. Не забывайте, воспаленный мозг Путина бредит цифрами о полетном времени ракет НАТО до Москвы, а потому решил окопаться на Донбассе.

Значит ли переброска войск на Донбасс, что Путин будет продвигаться дальше вглубь Украины? Отрицать точно ничего не стоит, но обратите внимание, что признание псевдореспублик произошло в их фактических границах.

Это значит, что Путин не хочет продвигаться дальше, ведь это будет официальным нападением России на Украину.

Запад подсказал Путину, как выйти из игры

Здесь мы подобрались к самому интересному – санкции. Я не зря сказал, что Запад сам подкинул Путину вариант, как ему выйти из игры с наименьшими потерями.



Запад подкинул Путину вариант, как выйти из игры / Фото Getty Images

Дело в том, что все наши западные союзники не раз повторяли одну и ту же мантру: санкции будут введены, как только Путин совершит новое вторжение. Гибридные войска на Донбассе – давно всеми признаны как российские.

Это значит, что ввод войск на оккупированную часть Донбасса не воспринимается как новое полномасштабное вторжение, а значит и весь спектр санкций оставят как пугалку на потом.

Сейчас Запад ограничится лишь частичными ограничениями. Да, они будут болезненными, но не смертельными.

Чтобы не быть голословным, приведу вам пример: сразу после признания Путиным псевдореспублик в Белом доме лишь ввели санкции против тех, кто будет сотрудничать с оккупантами на Донбассе.

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Дальше все застопорилось и высокопоставленные чины Белого дома прямо говорят: "Но ведь нового вторжения вроде как не произошло?".

Именно поэтому Путин признал псевдореспублики не в границах Донецкой и Луганской областей, а в фактических границах, где прямо сейчас стоят боевики. То есть ни дюйма нового вторжения. Да, это хитрая игра, которой отчасти подыграл Запад.

Что всё это значит для Украины

К сожалению, мы получаем неконтролируемую территорию. Но мы полностью избавляемся от минских соглашений. Это значит, что ни Германия, ни Франция не смогут нам указывать, каким путем идти.

Это полностью развязывает нам руки и нас ничего не сдерживает от сотрудничества с кем угодно.

Речь Путина – это признание того, что он ненавидит Украину и готов ее уничтожить, но в этот раз он вынужден отползать назад. Все попытки покорить красавицу закончились провалом.

Злоба в словах Путина – это обида на то, что Украина окончательно вырвалась из лап Кремля, пусть и не в полном составе.