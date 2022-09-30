Шаги, которые означают очень много, – Зеленский прокомментировал ситуацию под Лиманом

Украинские защитники 30 сентября взяли в окружение Лиман на Донетчине. Успехи на Востоке очень многое значат.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинцы должны освободить всю нашу землю. Это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу, даже такому обнаглевшему, как Россия.

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Зеленский прокомментировал успехи на Востоке

Глава государства отметил, что ВСУ имеют существенные результаты на Востоке Украины.

Об этом достаточно публичной информации. Все слышали о происходящем в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много,

– добавил Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских бойцов за реализацию этого элемента оборонного замысла.

"Это очень важно. Особо хочу сегодня отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях ", – отметил президент.

Зеленский также отметил:

военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя;

подразделения разведки – ГУР МО;

бойцов Службы безопасности Украины.

"Путь нашего государства сложен. Путь ясен. Это путь независимости, территориальной целостности, интеграции с цивилизованным миром и социального развития. Путь нашего врага также совершенно ясен – поражение, позор и осуждение", – подытожил глава государства.

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