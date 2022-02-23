Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не может прогнозировать, какими будут следующие шаги России. В то же время, президент точно знает, как будут действовать ВСУ.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 23 февраля на брифинге, сообщает 24 канал. Его украинский лидер провел совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой.

Заметьте Украине нужны гарантии безопасности и от России: Зеленский ответил на ультиматум Путина

Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия. И, поверьте, мы ко всему готовы,

– заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности.

"Наше войско готово к отпору"

Алексей Данилов заявил, что Украина осознает все возможные опасности со стороны России. ВСУ готовы давать отпор врагу. Данилов подчеркнул: украинские защитники будут уверенно противостоять российской агрессии.

По словам секретаря СНБО, сейчас власти делают все необходимое, чтобы никакой атаки не было. Данилов отметил: президент Зеленский предпринимает ежедневные "безумные шаги" в дипломатии.

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! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!