Есть определенные изъяны: чем отличается "Шахед" с реактивным двигателем

Была информация, что в Украине был сбит первый беспилотник типа "Шахед-238" с реактивным двигателем. Хотя этот дрон имеет большую скорость, но имеет много недостатков.

"Шахед-238" с реактивным двигателем – лучшая цель для уничтожения. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Недостатки "Шахедов-238"

Роман Свитан отметил, что дрон с реактивным двигателем оставляет тепловой след. Поэтому его очень хорошо видно. Также "Шахеду-238" требуется больше топлива. Это значит, что у него боевая часть меньше. Обычный дрон с меньшим количеством топлива проходит большую дальность.

Также "Шахед-238" можно раньше услышать из-за его частоты. Высокие турбины распространяются дальше, чем низкие частоты. Потому его можно раньше определить.

Кроме того, до уровня ракеты "Шахед-238" еще не доходит. Его скорость в два раза меньше, чем у ракеты.

То есть в большинстве своем они ухудшили показатели тех "Шахедов", которые у них были, если учитывать "Шахеды-136". Не дотянулись до ракеты, но ухудшили эти показатели,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

"Шахеды" с реактивным двигателем летят на больших высотах. У них большая скорость, поэтому времени и расстояния на маневр нужно больше. Когда цель летит выше, то это еще лучше для наших систем обнаружения.

В Украине могли сбить "Шахед" с реактивным двигателем