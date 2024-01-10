Есть определенные изъяны: чем отличается "Шахед" с реактивным двигателем
Была информация, что в Украине был сбит первый беспилотник типа "Шахед-238" с реактивным двигателем. Хотя этот дрон имеет большую скорость, но имеет много недостатков.
"Шахед-238" с реактивным двигателем – лучшая цель для уничтожения. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Недостатки "Шахедов-238"
Роман Свитан отметил, что дрон с реактивным двигателем оставляет тепловой след. Поэтому его очень хорошо видно. Также "Шахеду-238" требуется больше топлива. Это значит, что у него боевая часть меньше. Обычный дрон с меньшим количеством топлива проходит большую дальность.
Также "Шахед-238" можно раньше услышать из-за его частоты. Высокие турбины распространяются дальше, чем низкие частоты. Потому его можно раньше определить.
Кроме того, до уровня ракеты "Шахед-238" еще не доходит. Его скорость в два раза меньше, чем у ракеты.
То есть в большинстве своем они ухудшили показатели тех "Шахедов", которые у них были, если учитывать "Шахеды-136". Не дотянулись до ракеты, но ухудшили эти показатели,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
"Шахеды" с реактивным двигателем летят на больших высотах. У них большая скорость, поэтому времени и расстояния на маневр нужно больше. Когда цель летит выше, то это еще лучше для наших систем обнаружения.
В Украине могли сбить "Шахед" с реактивным двигателем
- Военный эксперт Сергей Бескрестнов заявил, что в Украине сбили первый беспилотник типа "Шахед", содержавший реактивный двигатель. Он отметил, что этот двигатель был произведен в Китае. По его словам, этот дрон-камикадзе долетел до середины нашей страны. Этот беспилотник шел со скоростью более 500 километров в час.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что не может подтвердить информацию о сбитии реактивного "Шахеда", ведь они его не находили. Он объяснил, что запас боевой части в "Шахеде" не может быть большой, потому что реактивный двигатель сам по себе должен потреблять много топлива. Поэтому полезная нагрузка на этот "Шахед" будет существенно уменьшаться.
- Отметим, что в ноябре 2023 года в Иране продемонстрировали новый реактивный БПЛА Shahed-238 во время выставки.