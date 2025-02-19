Новая угроза с неба: как ПВО Украины будет уничтожать реактивные Shahed-238 и "Герань-3"

Россия запускает в производство "Герань-3" – реактивный аналог Shahed-238, способный лететь на 2 500 километров со скоростью 600 километров в час. Но у украинских Сил обороны уже есть ответ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Россия налаживает производство реактивного дрона-камикадзе "Герань-3", который является аналогом иранского Shahed-238.

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Новая угроза для ПВО Украины

Он оснащен турбореактивным двигателем Tolou-10/13, что позволяет ему развивать скорость до 600 километров в час и поражать цели на расстоянии до 2 500 километров.

Однако, как показал анализ Defense Express, Россия все еще зависит от поставок критических компонентов из Ирана.

Основная проблема борьбы с такими дронами – их высокая скорость, которая делает их малодоступными для мобильных огневых групп и вертолетов, используемых для сбивания вражеских БпЛА. Однако украинские силы ПВО имеют эффективные инструменты противодействия:

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

ЗРК средней дальности.

"Зенитные танки" Gepard.

Новейшие британские ЗРК Grawehawk под ракеты Р-73.

Что известно о "Герань-3"

Российский БпЛА базируется на разработках Ирана, который только в 2023 году представил Shahed-238. Предварительный анализ захваченных иранских дронов показал, что их электроника может происходить из Канады и Чехии, а двигатели – с AliExpress.

Какие именно компоненты получит "Герань-3" – пока открытый вопрос, однако зависимость России от иранских поставок остается.

Угроза от "Герань-3" реальна, но Украина имеет средства для противодействия. Современные системы ПВО позволят эффективно уничтожать эти дроны еще на подлете к целям, уменьшая их боевую эффективность.

В то же время важным остается масштаб производства этого вооружения – если российский ВПК не сможет наладить серийный выпуск, "Герань-3" не станет значительной проблемой для украинской обороны.