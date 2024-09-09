В Латвии разбился "Шахед": МИД страны вызвал главу посольства России

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России из-за падения "Шахеда" на территории страны. Главе посольства России также выразили категорический протест.

Российский дрон разбился в Латвии вечером 7 сентября, однако об инциденте сообщили только на следующий день. Сначала сообщалось только о "российском военном дроне", однако впоследствии стало известно, что на территории страны-члена НАТО упал именно "Шахед".

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МИД Латвии вызвал российского посла

В понедельник, 9 сентября, из-за падения российского дрона на востоке страны в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России. Ему выразили "категорический протест" в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотника.

Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой,

– говорится на сайте МИД Латвии.

В то же время представитель российского посольства заявил, что "проинформирует о ситуации МИД России".

В МИД Латвии добавили, что власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Также страна проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран.