Російський дрон розбився у Латвії ввечері 7 вересня, однак про інцидент повідомили лише наступного дня. Спочатку повідомлялося лише про "російський військовий дрон", однак згодом стало відомо, що на території країни-члена НАТО впав саме "Шахед".

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МЗС Латвії викликало російського посла

У понеділок, 9 вересня, через падіння російського дрона на сході країни до МЗС Латвії викликали тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили "категоричний протест" у зв'язку з виявленням у Резекненському районі на сході Латвії безпілотника.

Тимчасового повіреного у справах Росії попросили надати повне пояснення інциденту, в якому БПЛА незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою,

– мовиться на сайті МЗС Латвії.

Водночас представник російського посольства заявив, що "проінформує про ситуацію МЗС Росії".

У МЗС Латвії додали, що влада продовжує проводити поглиблене розслідування обставин інциденту. Також країна поінформувала дипломатичними каналами своїх союзників, керівництво НАТО і ЄС, а також колег з міністерств закордонних справ інших країн.