"Шахед" попал в многоэтажку в Черноморске: момент удара попал в эфир к стримерам

Россия продолжает выпускать "Шахеды" по мирным украинским городам. В частности, в ночь на 8 октября под ударом оказался город Черноморск Одесской области.

В одну из многоэтажек попал ударный БПЛА. Момент удара попал в эфир к стримерам, рассказывает 24 Канал.

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Момент попадания "Шахеда" попал в эфир к стримерам

Во время ночной атаки ударных БпЛА в Одесской области российские войска попали в 16-этажный дом в городе Черноморск.

В результате атаки загорелись квартиры на четвертом, пятом и шестом этажах. Пожарные быстро ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров.

Момент попадания российского "Шахеда" попал в эфир к стримерам.

"Шахед" попал в многоэтажку в Черноморске: смотрите видео (Внимание! В видео нецензурная лексика)

Заметим, что в ночь на 8 октября россияне выпустили из Приморско-Ахтарска в России 19 ударных БпЛА типа "Шахед". В Воздушных силах отметили, что силы ПВО сбили 18 беспилотников, а один ударный БПЛА вернулся обратно в Россию.