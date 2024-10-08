У одну з багатоповерхівок влучив ударний БпЛА. Момент удару потрапив в ефір до стрімерів, розповідає 24 Канал.

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Момент влучання "Шахеда" потрапив в ефір до стрімерів

Під час нічної атаки ударних БпЛА на Одещину російські війська влучили у 16-поверховий будинок у місті Чорноморськ.

Внаслідок атаки зайнялися квартири на четвертому, п’ятому та шостому поверхах. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів.

Момент влучання російського "Шахеда" потрапив в ефір до стрімерів.

"Шахед" влучив у багатоповерхівку в Чорноморську: дивіться відео (Увага! У відео нецензурна лексика)

Зауважимо, що в ніч на 8 жовтня росіяни випустили з Приморсько-Ахтарська в Росії 19 ударниї БпЛА типу "Шахед". У Повітряних силах зазначили, що сили ППО збили 18 безпілотників, а один ударний БпЛА повернувся назад до Росії.