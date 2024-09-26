Ночью "Шахед" пролетел неподалеку от промышленной площадки Ривненской АЭС

Российские "Шахеды" все чаще пролетают вблизи украинских АЭС. В ночь на 25 сентября зафиксирован очередной пролет неподалеку от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Российский ударным БпЛА пролетел на критически низкой высоте. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает Энергоатом.

Смотрите также Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС

Что известно о пролете “Шахед” вблизи Ровенской АЭС

Ночью 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС,

– сообщили в Энергоатоме.

Там отметили, что российские войска уже в очередной раз несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. В Энергоатоме добавили, что о каждом таком случае они информируют соответствующие учреждения.

"Никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности. Энергетический террор – одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен", – резюмировали в Энергоатоме.

Напомним, что во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит удары по атомной инфраструктуре. Он отметил, что для радиации не существует государственных границ, поэтому в случае удара по ядерному объекту в Украине последствия почувствуют и другие страны.

Заметим, что российские "Шахеды" уже не впервые пролетают критически близко к АЭС Украины. В частности, 20 сентября был зафиксирован пролет вражеского ударного БпЛА неподалеку Хмельницкой АЭС.