Ночью "Шахед" залетал в воздушное пространство Молдовы: минобороны страны проверяет данные
В ночь на 7 июня в районе города Тирасполь пролетел российский БпЛА типа "Шахед". В Министерстве обороны Молдовы отметили, что изучают эту информацию.
Об этом пишет издание NewsMaker. Подробности о том, что заявили в молдавском МО, читайте в далее в материале.
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Пролет российского "Шахеда" возле Тирасполя
В издании отметили, что служба наблюдения за воздушным пространством Украины сообщила Минобороны Молдовы, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" мог нарушить воздушное пространство страны в районе города Тирасполь.
В Минобороны Молдовы заявили, что проверяют эту информацию. Там уточнили, что согласно данным украинской стороны, инцидент произошел в 01:42 ночи.
Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения беспилотника,
– заявили в Национальной армии.
Россия в ночь на 7 июня атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбили
- Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня сбили все крылатые ракеты и значительную часть ударных дронов. Речь идет о 5 ракетах и 48 "Шахедах". Враг наносил удары из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия и мыс Чауда – Крым. Ракеты летели из Саратовской области. Их запускали стратегические бомбардировщики Т-95.
- Силы ПВО работали в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. На Николаевщине уничтожили 2 вражеских БпЛА, на Днепропетровщине и Херсонщине – по 3 "Шахеды".