Ночью "Шахед" залетал в воздушное пространство Молдовы: минобороны страны проверяет данные

В ночь на 7 июня в районе города Тирасполь пролетел российский БпЛА типа "Шахед". В Министерстве обороны Молдовы отметили, что изучают эту информацию.

Об этом пишет издание NewsMaker. Подробности о том, что заявили в молдавском МО, читайте в далее в материале.

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Пролет российского "Шахеда" возле Тирасполя

В издании отметили, что служба наблюдения за воздушным пространством Украины сообщила Минобороны Молдовы, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" мог нарушить воздушное пространство страны в районе города Тирасполь.

В Минобороны Молдовы заявили, что проверяют эту информацию. Там уточнили, что согласно данным украинской стороны, инцидент произошел в 01:42 ночи.

Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения беспилотника,

– заявили в Национальной армии.

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