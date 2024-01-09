В Украине могли сбить "Шахед" с реактивным двигателем: что говорят об этом в Воздушных силах

Военный эксперт Сергей Бескрестнов заявил, что в Украине сбили первый беспилотник типа "Шахед", содержавший реактивный двигатель. "Флэш" отметил, что этот двигатель был произведен в Китае.

По словам эксперта, этот дрон-камикадзе долетел до середины нашей страны. Этот беспилотник шел со скоростью более 500 километров в час.

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В Украине могли сбить первый "Шахед" с реактивным двигателем

Бескрестнов отметил, что не думал, что "Шахеды" с реактивным двигателем так скоро появятся на территории нашего государства. Он подчеркнул, что недавно Иран продемонстрировал эти дроны-камикадзе на выставке.

По словам эксперта, теперь важно понимать новые опасности, которые могут принести Шахеды с реактивным двигателем.

На реактивном двигателе "Шахеды" могут летать по всей стране. Раньше были сомнения,

– сказал "Флэш".

В то же время он заверил, что ни одного российского "супер оружия" на новых "Шахедах" нет. Ведь этот беспилотник содержит обычный заряд и следует за обычной навигацией.

"Скорость высока, ПВО отрабатывает. Мобильные группы с "зенитками" бесполезны, им нужно выдавать теперь ПЗРК ("Оса", "Игла", "Стингер")", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что будут долетать "Шахеды" с реактивными двигателями в наше государство быстрее, а также будут маневрировать. Кроме того, Бескрестнов отметил, что украинцы должны знать, что кроме звука "мопеда" в небе теперь есть звук самолета.

В заключение он подчеркнул, что приятная новость состоит в том, что наши военные этот беспилотник сбили.

В Воздушных силах высказались о реактивных "Шахедах"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что не может подтвердить информацию об ущербе реактивного "Шахеда", ведь они его не находили.

Кто нашел, пусть подтверждает, пусть показывает, рассказывает. Мы, кажется, это обнажали, показал Иран "Шахед-236" такой черненький цвет. После этой демонстрации у нас начали оккупанты обычные "Шахеды" тоже перекрашивать в черный цвет,

– сказал он.

Игнат также подчеркнул, что уже многие эксперты обсудили, что даст обновление этого беспилотника, какие возникнут риски. По словам полковника, этот реактивный "Шахед" смахивает на мини крылатую ракету.

Он отметил, что запас боевой части в "Шахеде" не может быть велик, потому что реактивный двигатель сам по себе должен потреблять много топлива. Поэтому полезная нагрузка на этот "Шахед" будет существенно уменьшаться.