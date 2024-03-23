Атака "Шахедами": в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены энергетические объекты

Российская армия ночью 23 марта атаковала ряд украинских областей своими дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате этого пострадали Запорожская и Днепропетровская области.

В результате в этих областях были повреждены энергетические объекты. Сейчас все последствия на местах уточняют правоохранители и другие экстренные службы.

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Враг "Шахедами" повредил энергообъекты в двух областях

В Силах обороны Юга Украины рассказали, что ночью 23 марта враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов Украины. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов.

Военные заявили, что дроны типа "Шахед", направлены с юга, маневрировали несколькими областями. В частности, российско-иранские дроны-камикадзе пытались обойти наши средства ПВО.

В операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 в Днепропетровской и Запорожской областях, 3 в Херсонской, 1 в Николаевской,

– сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Однако в результате вражеского обстрела в Днепропетровской и Запорожской областях есть повреждения энергетических объектов. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Напоследок военные сказали, что понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага на территории нашего государства.

Враг применил по Украине ударные беспилотники

В Воздушных силах ВСУ 23 марта сообщили, что россияне запустили по территории Украины 34 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Враг запускал беспилотники несколькими волнами, а боевая работа суммарно длилась около 6 часов.

Военные отметили, что в результате успешной работы было уничтожено 31 "Шахед". Силы и средства ПВО отражали атаку в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

На этот раз россияне запускали свои беспилотники из Курской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Однако наши военные смогли удачно справиться с работой и уничтожить большинство российских "Шахедов" в южных и восточных областях нашего государства.

Кроме того, в ночь на 23 марта враг также атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом оказалась Донецкая область.