Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: ПВО приземлила 12 "Шахедов"

Ночью 26 января Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, "Шахеды" летели на Хмельницкую область.

Там силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала БПЛА, тревогу объявляли и на Киевщине: где были вражеские дроны

Что известно об атаке

По словам чиновника, обращений о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

К слову, с 19:00 25 января противник атаковал Украину 72 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 50 БПЛА.

Взрывы из-за атаки дронами этой ночью также слышали в Харькове и Сумах. Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе Харькова – повреждены окна, крыша и часть здания, пострадавших нет.

В Сумах повреждены учебное заведение, многоэтажка и административные здания. Там также обошлось без пострадавших.

Напомним, прошлой ночью, 25 января, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 4 вражеских дрона. Никто не пострадал, однако из-за атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома.