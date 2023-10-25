Повыбивало окна и двери, повредило балконы: на Хмельнитчине пострадали четыре общины

В ночь на 25 октября оккупанты атаковали Хмельнитчину "Шахедами". Падение обломков повлекло за собой значительные разрушения.

В Воздушных силах заявили, что силам ПВО удалось сбить все 11 враждебных целей. В результате падения обломков повреждения получил ряд гражданских объектов в четырех общинах Хмельнитчины.

Смотрите также Повреждений очень много, – мэр Славуты рассказал, что именно повреждено из-за удара России

Есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры

По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, речь идет о Нетишинской, Крупецкой, Славутской и Улашаневской общинах. Они расположены неподалеку объекта критической инфраструктуры, который планировали атаковать россияне

В этих общинах взрывной волной были повреждены многие многоквартирные и частные дома, а также объекты коммунальной собственности – школы, садики. Там выбиты двери и окна, поверждены балконы.

Последствия вражеской атаки 25 октября / Фото соцсети

Жители Славутской и Нетишинской общин могут получить помощь

Жители Славутской и Нетишинской общин, чье имущество повреждено в результате взрывных волн в ночь на 25 октября, могут получить помощь на ликвидацию повреждений. В общинах работает специальная комиссия, которая обследует дома.

В Славуте повреждены все образовательные учреждения

Мэр Славуты Василий Сидор сообщил, что по состоянию на 13:00 известно о 18 пострадавших вследствие вражеской атаки. Двое пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной. Все пострадавшие – гражданские. У них – ранения разной степени.

Кроме того, враг повредил все образовательные учреждения города- 28 заведений. Также разрушениям подверглись котельни и здания другого назначения. Это также больница, промышленные предприятия, около 300 многоэтажных домов и частный сектор.

Чтобы сообщить о повреждении, необходимо:1) произвести фото- и видеофиксацию;2) позвонили по телефону 098-638-92-11 или 7-65-64 (для Славутского общества); и 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетешинского общества);3) назвать адрес, ФИО, обратные контактные данные.Также заявку о поврежденном имуществе можно подать в приложении Дія, раздел ЄВідновлення.