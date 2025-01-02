Продолжается разбор завалов: в Киеве уже вторые сутки ликвидируют последствия атаки "Шахедов"

Российские войска в первый день нового года атаковали Киев ударными БпЛА. Уже вторые сутки продолжается ликвидация последствий атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения главы Киевской ОВА и ГСЧС.

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В Киеве ликвидируют последствия атаки на Новый год

В среду, 1 января, россияне атаковали Киев ударными дронами. По состоянию на утро 2 января в столице продолжают ликвидировать последствия.

Уже вторые сутки продолжается ликвидация последствий, работы не прекращались и ночью. Сейчас на Печерске продолжает работать техника,

– сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской ОГА.

Так, в ГСЧС указали, что спасатели продолжают работать на месте вчерашнего российского обстрела в Печерском районе столицы.

Напомним, что в результате атаки там погибли 2 человека и еще 4 пострадали.

Известно, что чрезвычайники ликвидировали пожары, сейчас продолжается разбор завалов. К работам привлечены 75 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.

Важно! Все детали российской атаки "Шахедами" на Киев, которую страна-агрессор совершила в новогоднюю ночь, читайте в материале 24 Канала.

В Киеве ликвидируют последствия вражеской атаки / Фото Тимура Ткаченко, ГСЧС