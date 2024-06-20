Ночная атака "Шахедов" на Киев: власть сообщила о последствиях и сбиваниях
Источник:КМВА
Киев атаковали российские дроны-камикадзе ночью 20 июня. Силы Противовоздушной обороны успешно защищали область и город.
По информации военной администрации, предварительно, все вражеские цели обезврежены. Сообщений о разрушениях или пострадавших не было.
Обратите внимание Крылатые ракеты могли атаковать Украину: взлетали Ту-95, но пуски не подтвердились
Информация от КГВА о ночной атаке на Киев
Воздушная тревога в Киеве и области длилась два с половиной часа (с 01:52 до 04:25) и была связана с угрозой применения российской армией ударных БПЛА.
Предварительно, дроны-камикадзе оккупанты запустили с юга, они пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления.
Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы), – говорится в сообщении КМВА,
По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
Воздушная тревога 20 июня ночью в Украине: какие были угрозы
- "Шахеды" атаковали Украину, они двигались двумя основными векторами – в сторону Винницкой области и в Киев. В Виннице сообщили, что дроны нанесли ущерб объекту критической инфраструктуры.
- Также враг ночью мог применить авиационные ракеты, наземное баллистическое вооружение – с этим связаны взрывы слышали в Запорожье и Днепропетровской области.
- И еще могла быть угроза от крылатых ракет Х-101, ведь взлетали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Но пуски были, очевидно, имитационными, ведь ракеты до нашего воздушного пространства так и не долетели.