Ночью Россия атаковала дронами Киевскую область: какую беду наделала вражеская атака

Российские войска в ночь на 11 января в очередной раз запускали ударные БпЛА по Украине. Под прицелом вражеских сил оказалась Киевщина.

В регионе работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Последствия атаки "Шахедов" на Киевскую область

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник утром 11 января рассказал о последствиях вражеской атаки на регион.

Так, ночью российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область БпЛА. Известно, что в области работали силы ПВО и есть сбитые вражеские цели.

К счастью, пострадавших среди населения нет. Также, по словам Калашника, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Повреждения незначительные. В зданиях выбиты окна,

– сообщил он.

Указывается, что тем людям, чьи дома были повреждены, окажут необходимую помощь.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

"Обращаемся к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует. Будьте ответственны – берегите свою жизнь и жизнь своих родных", – подчеркнул и.о. председателя Киевской ОГА.

Отметим, что полиция Киевской области документирует последствия атаки оккупантов. Правоохранители показали соответствующие кадры.

Последствия атаки врага / Фото Национальной полиции

Напомним, что, что этой ночью российские войска запустили по Украине 74 удачных БпЛА. Как отработали силы ПВО, читайте в материале 24 Канала.