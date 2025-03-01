Враг ночью атаковал дронами Киевскую область: повреждены дома в 3 районах области
Ночью 1 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью БПЛА. В нескольких районах зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николая Калашника.
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Последствия атаки на Киевскую область
Во время ночной дроновой атаки в области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.
Отметим, что последствия атаки, которую совершили российские войска, фиксируются в 3 районах области. В частности, речь идет об Обуховском, Бучанском и Бориспольском районах.
Обуховский район: повреждены 5 частных домов.
У Бучанском и Бориспольском районах повреждено по одному частному дому. Указывается, что в помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники полиции Киевщины.
Последствия атаки на Киевскую область / Фото Национальной полиции