Россия ночью запустила по Украине более 70 "Шахедов": сколько вражеских целей удалось уничтожить

В ночь на 11 января Россия в очередной раз атаковала регионы Украины ударными БпЛА. Так, этой ночью оккупанты запустили 74 дрона.

По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов сбили

В ночь на 11 января 2025 года россияне атаковали 74-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Указывается, что воздушное нападение врага отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных сил отметили. что из-за падения сбитых вражеских БПЛА в 7 областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома и автотранспорт. Предварительно, без жертв. Сейчас последствия ликвидируют, а пострадавшим оказывается помощь.

Там также сообщили, что 27 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).



Сбито 47 вражеских БПЛА / Инфографика Воздушных сил