Ночная атака "Шахедами": в ВСУ назвали области, которые были под самым большим ударом
В ночь на 17 декабря враг атаковал территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Большую часть дронов-камикадзе оккупанты направили на Юг.
Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала детали ночной атаки. Она также сообщила, что враг запускает "Шахеды" таким образом, чтобы их траектории пролегали над жилищной инфраструктурой, передает 24 Канал.
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Херсонщина и Одесчина были под прицелом оккупантов
Гуменюк рассказала, что оккупанты во время ночной атаки 17 декабря запустили "Шахеды" из Крыма таким образом, чтобы максимум своей траектории беспилотники прошли временно оккупированной Херсонщиной и не были поражены. Она также подчеркнула, что Россия начала сосредотачиваться на ударах дронами-камикадзе по Херсонщине.
Если раньше вражеские удары были направлены глубже в тыловые территории, то этой ночью в зоне нашей ответственности боевая работа велась в основном в Херсонской и Одесской областях.
– заявила Гуменюк.
Она сообщила, что в зоне ответственности ОК "Юг" были сбиты 16 беспилотников из всех 20, которыми враг пытался атаковать. В частности, над Херсонщиной украинские защитники сбили 7 "Шахедов", еще 9 БПЛА ликвидировали в пределах Одесской области.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подчеркнул, что в Херсонской области во время ночной атаки продолжалась серьезная боевая работа.
Атака "Шахедами" 17 декабря: главное
- Воздушные силы сообщили, что враг запустил "Шахеды" около 21:04. Дроны-камикадзе двигались группами по нескольким направлениям. В общем воздушная тревога длилась до 4 утра.
- Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили 20 "Шахедов", а также пытались нанести ракетный удар "Искандер-К" и Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" не достигла цели, а авиационную ракету Х-59 уничтожили украинские защитники. Также силы и средства ПВО ликвидировали все "Шахеды", запущенные оккупантами.
- Все воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
- К сожалению, сбитые "Шахеды" наносят разрушения. Так, один из беспилотников упал на частный дом в Одесской области и взорвался. Как сообщили в ОВА, взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.
- На месте падения сбитого "Шахеда" возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Когда огонь удалось обуздать, то на месте обнаружили тело погибшего.