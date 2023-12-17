Ночная атака "Шахедами": в ВСУ назвали области, которые были под самым большим ударом

В ночь на 17 декабря враг атаковал территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Большую часть дронов-камикадзе оккупанты направили на Юг.

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала детали ночной атаки. Она также сообщила, что враг запускает "Шахеды" таким образом, чтобы их траектории пролегали над жилищной инфраструктурой, передает 24 Канал.

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Херсонщина и Одесчина были под прицелом оккупантов

Гуменюк рассказала, что оккупанты во время ночной атаки 17 декабря запустили "Шахеды" из Крыма таким образом, чтобы максимум своей траектории беспилотники прошли временно оккупированной Херсонщиной и не были поражены. Она также подчеркнула, что Россия начала сосредотачиваться на ударах дронами-камикадзе по Херсонщине.

Если раньше вражеские удары были направлены глубже в тыловые территории, то этой ночью в зоне нашей ответственности боевая работа велась в основном в Херсонской и Одесской областях.

– заявила Гуменюк.

Она сообщила, что в зоне ответственности ОК "Юг" были сбиты 16 беспилотников из всех 20, которыми враг пытался атаковать. В частности, над Херсонщиной украинские защитники сбили 7 "Шахедов", еще 9 БПЛА ликвидировали в пределах Одесской области.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подчеркнул, что в Херсонской области во время ночной атаки продолжалась серьезная боевая работа.

Атака "Шахедами" 17 декабря: главное