Новая группа "Шахедов" атакует Украину: в каких областях есть угроза

26 ноября 2024, 18:37
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Автор: Анастасия Лукашевская

Вечером 26 ноября российские войска в очередной раз запустили беспилотники по Украине, из-за этого воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Враг пытается атаковать "Шахедами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы. Жителей областей, где раздается тревога, призвали перейти в укрытие.

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19:53, 26 ноября

  • 2 БпЛА – мимо Ромны.
  • 2 БпЛА – мимо Конотопа.
19:47, 26 ноября

Угроза с северо-восточного направления

Меньше чем через час мониторы снова предупредили об угрозе ударных беспилотников с Северо-восточного направления.

"Группа БпЛА с Курщины. Через Белополье вектором на Черниговщину", – говорится в сообщении.

Также Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА фиксируют в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.

18:53, 26 ноября

В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения ударных вражеских БпЛА.

18:33, 26 ноября

Где объявлена тревога

Воздушная тревога распространилась на Киевскую область. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:

18:32, 26 ноября

Вражеские БпЛА фиксируют на западе и востоке Чернигвщины, курс юго-западный.

17:31, 26 ноября

Вражеские БпЛА запустили россияне также из Курской области через Сумскую область. Курс юго-западный, сообщили в ПС.

16:31, 26 ноября

Вражеский ударный БпЛА зафиксировали на севере Харьковщины. Воздушные силы сообщили, что курс движения дрона – южный.