Новая группа "Шахедов" атакует Украину: в каких областях есть угроза

Вечером 26 ноября российские войска в очередной раз запустили беспилотники по Украине, из-за этого воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Враг пытается атаковать "Шахедами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы. Жителей областей, где раздается тревога, призвали перейти в укрытие.

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