Новая группа "Шахедов" атакует Украину: в каких областях есть угроза
Вечером 26 ноября российские войска в очередной раз запустили беспилотники по Украине, из-за этого воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Враг пытается атаковать "Шахедами".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы. Жителей областей, где раздается тревога, призвали перейти в укрытие.
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Меньше чем через час мониторы снова предупредили об угрозе ударных беспилотников с Северо-восточного направления. "Группа БпЛА с Курщины. Через Белополье вектором на Черниговщину", – говорится в сообщении. Также Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА фиксируют в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный. В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения ударных вражеских БпЛА. Воздушная тревога распространилась на Киевскую область. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид: Вражеские БпЛА фиксируют на западе и востоке Чернигвщины, курс юго-западный. Вражеские БпЛА запустили россияне также из Курской области через Сумскую область. Курс юго-западный, сообщили в ПС. Вражеский ударный БпЛА зафиксировали на севере Харьковщины. Воздушные силы сообщили, что курс движения дрона – южный.
Угроза с северо-восточного направления
Где объявлена тревога
Меньше чем через час мониторы снова предупредили об угрозе ударных беспилотников с Северо-восточного направления.
"Группа БпЛА с Курщины. Через Белополье вектором на Черниговщину", – говорится в сообщении.
Также Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА фиксируют в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.
В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения ударных вражеских БпЛА.
Воздушная тревога распространилась на Киевскую область. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:
Вражеские БпЛА фиксируют на западе и востоке Чернигвщины, курс юго-западный.
Вражеские БпЛА запустили россияне также из Курской области через Сумскую область. Курс юго-западный, сообщили в ПС.
Вражеский ударный БпЛА зафиксировали на севере Харьковщины. Воздушные силы сообщили, что курс движения дрона – южный.