Под прицелом Восток и Юг: Россия запустила "Шахеды" по Украине

Враг не прекращает воздушных атак на украинские города. В частности, поздно вечером 29 августа россияне запустили "Шахеды" по нашему государству.

В этом материале 24 Канал подробно рассказывает об угрозе, траектории полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.

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