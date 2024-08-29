Под прицелом Восток и Юг: Россия запустила "Шахеды" по Украине
Враг не прекращает воздушных атак на украинские города. В частности, поздно вечером 29 августа россияне запустили "Шахеды" по нашему государству.
В этом материале 24 Канал подробно рассказывает об угрозе, траектории полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.
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Беспилотники из Николаевской области курсируют в направлении севера Одесской области. Также часть дронов направляется из Днепропетровской области на Харьковщину. Одна группа "Шахедов" направляется из Херсонщины на Николаевщину западным курсом. Другая – из Запорожской области в сторону Днепропетровщины с курсом на областной центр. Воздушные силы пишут, что беспилотники приближаются к Кривому Рогу. Также группа "Шахедов" из Запорожской области движется в сторону севера Херсонщины. Дроны противника фиксируют на севере Запорожской и на юге Днепропетровской областей с курсом на Кривой Рог. По словам защитников неба, для Запорожской и Днепропетровской областей существует угроза применения ударных БПЛА.
Беспилотники из Николаевской области курсируют в направлении севера Одесской области. Также часть дронов направляется из Днепропетровской области на Харьковщину.
Одна группа "Шахедов" направляется из Херсонщины на Николаевщину западным курсом.
Другая – из Запорожской области в сторону Днепропетровщины с курсом на областной центр.
Воздушные силы пишут, что беспилотники приближаются к Кривому Рогу. Также группа "Шахедов" из Запорожской области движется в сторону севера Херсонщины.
Дроны противника фиксируют на севере Запорожской и на юге Днепропетровской областей с курсом на Кривой Рог.
По словам защитников неба, для Запорожской и Днепропетровской областей существует угроза применения ударных БПЛА.