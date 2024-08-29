Под прицелом Восток и Юг: Россия запустила "Шахеды" по Украине

29 августа 2024, 23:08
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Автор: Марьян-Сергей Чупак

Враг не прекращает воздушных атак на украинские города. В частности, поздно вечером 29 августа россияне запустили "Шахеды" по нашему государству.

В этом материале 24 Канал подробно рассказывает об угрозе, траектории полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.

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00:19, 30 августа

Беспилотники из Николаевской области курсируют в направлении севера Одесской области. Также часть дронов направляется из Днепропетровской области на Харьковщину.

23:46, 29 августа

Одна группа "Шахедов" направляется из Херсонщины на Николаевщину западным курсом.

Другая – из Запорожской области в сторону Днепропетровщины с курсом на областной центр.

23:01, 29 августа

Воздушные силы пишут, что беспилотники приближаются к Кривому Рогу. Также группа "Шахедов" из Запорожской области движется в сторону севера Херсонщины.

23:00, 29 августа

Актуальная карта тревог

22:52, 29 августа

Дроны противника фиксируют на севере Запорожской и на юге Днепропетровской областей с курсом на Кривой Рог.

22:41, 29 августа

По словам защитников неба, для Запорожской и Днепропетровской областей существует угроза применения ударных БПЛА.