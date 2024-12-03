Россияне запустили "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой атак
Вечером 3 декабря российские войска снова запустили по Украине ударные беспилотники, в частности дроны типа "Шахед". Угрозу атак вражеских БпЛА фиксируют в ряде областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы.
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Мониторы сообщили, что сейчас ситуация с количеством вражеских дронов следующая: Кроме того, новые БпЛА заходят с Луганщины на Харьковщину с востока. Командование ПС предупредило жителей Чернигова об угрозе атаки "Шахеда". Военные сообщили о еще одном БпЛА курсом на Славянск. Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область. Также враг запустил еще одну группу БпЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.
Оккупанты запустили две группы дронов
Мониторы сообщили, что сейчас ситуация с количеством вражеских дронов следующая:
Кроме того, новые БпЛА заходят с Луганщины на Харьковщину с востока.
Командование ПС предупредило жителей Чернигова об угрозе атаки "Шахеда".
Военные сообщили о еще одном БпЛА курсом на Славянск.
Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область.
Также враг запустил еще одну группу БпЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.