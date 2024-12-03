Россияне запустили "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой атак

Вечером 3 декабря российские войска снова запустили по Украине ударные беспилотники, в частности дроны типа "Шахед". Угрозу атак вражеских БпЛА фиксируют в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы.

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