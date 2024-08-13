Россия снова атакует дронами-камикадзе: где в Украине есть опасность
Российские захватчики снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Враги запустили первые дроны по нашим регионам в 22:34 13 августа.
В областях, где есть опасность, объявили о воздушной тревоге. В ночь на 13 августа враги также атаковали дронами-камикадзе – наши военные сбили 30 из 38 "Шахедов". Где в Украине объявили опасность сейчас – читайте в тексте 24 Канала.
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Что известно об атаке беспилотниками
БпЛА в Запорожской области направление движения на Днепр. Ракета с востока Сумщины в направлении Черниговщины, курс Западный. Несколько групп ударных вражеских беспилотников заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс Западный.
БпЛА в Запорожской области направление движения на Днепр.
Ракета с востока Сумщины в направлении Черниговщины, курс Западный.
Несколько групп ударных вражеских беспилотников заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс Западный.