Россия снова атакует дронами-камикадзе: где в Украине есть опасность

13 августа 2024, 23:49
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Автор: Диана Квасневская

Российские захватчики снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Враги запустили первые дроны по нашим регионам в 22:34 13 августа.

В областях, где есть опасность, объявили о воздушной тревоге. В ночь на 13 августа враги также атаковали дронами-камикадзе – наши военные сбили 30 из 38 "Шахедов". Где в Украине объявили опасность сейчас – читайте в тексте 24 Канала.

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Что известно об атаке беспилотниками

23:51, 13 августа

Воздушную тревогу объявили в:

  • Киевской,
  • Полтавской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Запорожской,
  • Донецкой областях.


Россия атакует Украину дронами / скриншот 24 Канала

23:48, 13 августа

  • Еще вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области.
  • Группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся Юго-Западным курсом, подлетают к Киевской области.
  • Группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движутся в направлении Миргорода.
23:19, 13 августа

БпЛА в Запорожской области направление движения на Днепр.

23:11, 13 августа

  • Вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области.
  • Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся Юго-Западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.
22:54, 13 августа

Ракета с востока Сумщины в направлении Черниговщины, курс Западный.

22:34, 13 августа

Несколько групп ударных вражеских беспилотников заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс Западный.