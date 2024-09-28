Подыгрывает и влево, и вправо: как Лукашенко реагирует на "Шахеды" в Беларуси

26 сентября в Беларусь залетели по меньшей мере 4 дрона типа "Шахед". Лукашенко использует нарратив, что якобы в воздушном пространстве Беларуси летают не только российские, но и украинские беспилотники, и что он якобы договорился с Украиной не освещать эту тему в СМИ.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель антикризисного управления Павел Латушко в эфире 24 Канала отметил, что заявления Лукашенко – лживые, он пытается показать, что позволяет летать над территорией Беларуси беспилотникам с обеих сторон, чтобы оправдаться за наличие в небе именно российских БпЛА.

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Лукашенко начнет сбивать дроны над Беларусью только в 1 случае

Латушко отметил, что белорусский диктатор договорился о том, чего на самом деле нет. Ведь украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси нет и не было. Зато в нем часто появляются российские дроны. Но обвинить только Россию, что ее беспилотники есть в воздушном пространстве Беларуси, со слов Латушко, он не может.

Лукашенко пытается доказать существование НЛО, а его в виде украинских дронов над Беларусью не было. Хотелось бы у него спросить, как он будет реагировать, когда российские беспилотники начнут летать над его резиденцией, тоже будет заявлять, что со всеми договорился?,

– озвучил Латушко.

Эксперт уверен, что Лукашенко безразлично, что эти БпЛА кружили над Могилевым, Витебском, Гомелем, что 1, с его слов, упал над Бобруйском. Латушко считает, что только в одном случае самопровозглашенный президент Беларуси издаст приказ сбивать эти дроны.

Он плевать на это хотел. Потому что это не касается его собственной жизни и безопасности. Вот когда они прилетят к одной из его 18 резиденций, тогда он начнет их сбивать. А сейчас он подыгрывает и влево, и вправо. Понятно, что он союзник России, он все делает в ее интересах,

– подытожил Латушко.

Заметьте! Политолог Андрей Вигиринский высказал мнение, что заявление Лукашенко о якобы договоренности с Украиной о том, что он не будет освещать залет ее дронов в Беларусь, имеет более широкое значение. По его мнению, стратегия Лукашенко изменилась и он сосредотачивается на внешней политике, чтобы показать, что Беларусь является нейтральной.