В ГСЧС ответили, было ли отравление "Шахедом" работников службы в Полтавской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла ложную информацию, которая начала распространяться по сети 15 апреля. Фейк касался двух сотрудников службы, которые якобы оказались в тяжелом состоянии с химическим отравлением после взаимодействия с "Шахедом".

Служба призывает быть бдительными и не распространять непроверенную информацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о фейковой информации в отношении работников ГСЧС

В сети активно начали распространять информацию о том, что двое работников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения беспилотника в Полтавской области.

Скриншот фейковой информации / Фото ГСЧС

Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БпЛА в Полтавской области не зафиксировано,

– объяснили в ГСЧС.

Служба напомнила, что вся оперативная информация публикуется только из официальных и проверенных источников. В частности на страницах ГСЧС, областных администраций, Сил обороны и других уполномоченных структур.

Напомним, что стало известно о том, что россияне начали снаряжать "Шахеды" ядовитыми химическими веществами. Это подтвердили в Центре противодействия дезинформации. По их словам, в одном из БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным веществом раздражающего действия "CS".