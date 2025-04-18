В ГСЧС ответили, было ли отравление "Шахедом" работников службы в Полтавской области
- ГСЧС опровергла фейк об отравлении работников химическими веществами после взаимодействия с "Шахедом".
- Служба призвала не распространять непроверенную информацию, оперативные данные публикуются из официальных источников.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла ложную информацию, которая начала распространяться по сети 15 апреля. Фейк касался двух сотрудников службы, которые якобы оказались в тяжелом состоянии с химическим отравлением после взаимодействия с "Шахедом".
Служба призывает быть бдительными и не распространять непроверенную информацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что известно о фейковой информации в отношении работников ГСЧС
В сети активно начали распространять информацию о том, что двое работников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения беспилотника в Полтавской области.
Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БпЛА в Полтавской области не зафиксировано,
– объяснили в ГСЧС.
Служба напомнила, что вся оперативная информация публикуется только из официальных и проверенных источников. В частности на страницах ГСЧС, областных администраций, Сил обороны и других уполномоченных структур.
Напомним, что стало известно о том, что россияне начали снаряжать "Шахеды" ядовитыми химическими веществами. Это подтвердили в Центре противодействия дезинформации. По их словам, в одном из БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным веществом раздражающего действия "CS".