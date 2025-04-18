Служба закликає бути пильними та не поширювати неперевірену інформацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про фейкову інформацію стосовно працівників ДСНС

У мережі активно почали поширювати інформацію про те, що двоє працівників ДСНС у тяжкому стані з хімічним отруєнням були госпіталізовані після огляду місця падіння безпілотника на Полтавщині.

Скриншот фейкової інформації / Фото ДСНС

Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано,

– пояснили у ДСНС.

Служба нагадала, що вся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел. Зокрема на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.

Нагадаємо, що стало відомо про те, що росіяни почали споряджати "Шахеди" отруйними хімічними речовинами. Це підтвердили у Центрі протидії дезінформації. За їх словами, в одному з БпЛА виявили капсулу з високотоксичною речовиною подразнювальної дії "CS".