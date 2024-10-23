Киевскую область атакуют "Шахеды": вражеские дроны уничтожает ПВО

Киевскую область россияне 23 октября пытались атаковать своими дронами типа "Шахед". В регионе о вражеских дронах-камикадзе работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. 24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 21:30. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Группа вражеских ударных БПЛА движется через Черниговскую область в направлении Киевской области!

– писали военные.

О работе ПВО стало известно в 22:27. В Киевской ОВА писали, что зафиксировано движение вражеских БПЛА.

"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написали в ОВА.

К слову, в Киеве также звучит воздушная тревога. В столице ее объявили в 21:51 также из-за угрозы "Шахедов".

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