Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 24 Канал закликає киян перебувати в укриттях цивільного захисту.

До теми "Шахеди" летять на Київ: де лунає тривога через загрозу ударів БпЛА

Що відомо про роботу ППО у Київській області

Повітряна тривога у Київській області пролунала о 21:30. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Група ворожих ударних БпЛА рухається через Чернігівщину в напрямку Київської області!

– писали військові.

Про роботу ППО стало відомо о 22:27. В Київській ОВА писали, що зафіксовано рух ворожих БпЛА.

"У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали в ОВА.

До слова, у Києві також лунає повітряна тривога. У столиці її оголосили о 21:51 також через загрозу "Шахедів".

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