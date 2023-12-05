Директор Департамента по гражданской защите Львовской ОВА Игорь Туз подчеркнул, что Львовщина готова противостоять атакам российских дронов. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что рассказали в ОВА
Представитель ОВА дал понять, что большая часть вражеских целей во Львовской области сбивается.
Мы говорили, что фактически доминирующая часть всего летящего в сторону области, конечно, сбивается,
– заявил Туз.
Представитель ОВА со ссылкой на специалистов предположил, что россияне отправляют свои дроны во Львовскую область с целью выявления нашей ПВО. По его мнению, разрушение может не являться конечной целью подобных атак. Туз считает, что Россия что-то планирует относительно Львовской области. Он не исключил, что оккупанты имеют более серьезные намерения по разрушению инфраструктуры на Львовщине.
Также Туз напомнил, что в этот раз тревогу на Львовщине объявили около 2:43 ночи. Она продолжалась почти до 5 утра. По его словам, от полномасштабного российского вторжения по состоянию на сегодня во Львовской области было 429 тревог.
К счастью, значительных разрушений на Львовщине в результате этой атаки нет. Туз заявил, что один ударный БПЛА упал на территории объекта, а двое других дронов-камикадзе – за его пределами.
Что известно о последней атаке "Шахедами" на Львовщину
- В ночь с 4 на 5 декабря Россия снова выпустила в сторону Украины дроны-камикадзе. Страна-агрессор атаковала по двум направлениям.
- Вражеские ударные БПЛА двигались с Севера на Запад. Часть из них достигла Львовской области.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты выпустили ударные БПЛА из Курска и Приморско-Ахтарска. К их уничтожению привлекли нашу истребительную авиацию, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что на Львовщине атака российскими дронами произошла около 4 утра. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали.