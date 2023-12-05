Директор Департамента по гражданской защите Львовской ОВА Игорь Туз подчеркнул, что Львовщина готова противостоять атакам российских дронов. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ОВА

Представитель ОВА дал понять, что большая часть вражеских целей во Львовской области сбивается.

Мы говорили, что фактически доминирующая часть всего летящего в сторону области, конечно, сбивается,

– заявил Туз.

Представитель ОВА со ссылкой на специалистов предположил, что россияне отправляют свои дроны во Львовскую область с целью выявления нашей ПВО. По его мнению, разрушение может не являться конечной целью подобных атак. Туз считает, что Россия что-то планирует относительно Львовской области. Он не исключил, что оккупанты имеют более серьезные намерения по разрушению инфраструктуры на Львовщине.

Также Туз напомнил, что в этот раз тревогу на Львовщине объявили около 2:43 ночи. Она продолжалась почти до 5 утра. По его словам, от полномасштабного российского вторжения по состоянию на сегодня во Львовской области было 429 тревог.

К счастью, значительных разрушений на Львовщине в результате этой атаки нет. Туз заявил, что один ударный БПЛА упал на территории объекта, а двое других дронов-камикадзе – за его пределами.

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