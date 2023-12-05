Директор Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз наголосив, що Львівщина готова протистояти атакам російських дронів. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповіли в ОВА

Представник ОВА дав зрозуміти, що більша частина ворожих цілей у Львівській області збивається.

Ми казали, що фактично домінуюча частина всього, що летить у сторону області, звичайно, збивається,

– заявив Туз.

Представник ОВА із посиланням на фахівців припустив, що росіяни відправляють свої дрони на Львівщину з метою виявлення нашої ППО. На його думку, руйнування може не бути кінцевою метою подібних атак. Туз вважає, що Росія щось планує стосовно Львівської області. Він не виключив, що окупанти мають серйозніші наміри щодо руйнування інфраструктури на Львівщині.

Також Туз нагадав, що цього разу тривогу на Львівщині оголосили близько 2:43 ночі. Вона тривала майже до 5 ранку. За його словами, від повномасштабного російського вторгнення станом на сьогодні у Львівській області було 429 тривог.

На щастя, значних руйнувань на Львівщині внаслідок цієї атаки немає. Туз заявив, що один ударний БпЛА впав на території об'єкта, а двоє інших дронів-камікадзе – за його межами.

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