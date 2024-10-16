"Шахеды" могли зайти в Украину с территории Беларуси, –"Гаюн"

Вечером 16 октября в Киевской области объявили тревогу из-за угрозы БПЛА. Предполагается, что российские "Шахеды" могли зайти на территорию Украины из Беларуси.

Об этом пишет "Беларускі Гаюн". Отметим, что Киевская область стала первой областью, которая "покраснела" во время атаки России 16 октября.

Смотрите также Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

"Шахеды" из Беларуси

Около 19:30 – 20:00 4 дрона-камикадзе типа "Шахед" зашли на территорию Украины. Предварительно, они залетели со стороны Беларуси,

– пишет "Гаюн".

Отмечается, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, а еще 2 зашли в районе Чернигова.

Уже в 21:02 появилась информация, что еще несколько БПЛА могли зайти в Украину из Беларуси со стороны Киевского водохранилища.

Мониторинговые паблики отмечают, что, вероятно, российские дроны запускают из Брянской области (Россия). То есть через Беларусь БПЛА пролетают транзитом. Однако точную информацию о месте пуска сообщат Воздушные силы.

Отметим, что Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области в 19:42. Уже вскоре тревога начала звучать непосредственно в столице. Местные в 20:16 сообщили о взрывах в Киеве. Вероятно, они стали следствием работы ПВО в столице.