"Шахеды", которыми атакует Иран, отличаются от тех, которыми бьет Россия, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что "Шахеды", которые Иран использует на Ближнем Востоке, отличаются от тех, которые Россия применяла против Украины.
- Зеленский подчеркнул, что Россия помогла Ирану усовершенствовать дроны, и призвал международное сообщество принять быстрые меры против Ирана.
Президент Зеленский призвал международное сообщество быстро действовать против Ирана и предупредил о росте военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. По его словам, "Шахеды", которыми Иран бьет по странам Ближнего Востока, отличаются от тех, которыми атаковала Россия Украину ранее.
Об этом украинский президент рассказал в интервью The Jerusalem Post.
Что известно о "Шахедах" которые использует Иран и Россия?
Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы мир как можно скорее остановил Иран.
Сбитые беспилотники на Ближнем Востоке имеют доказательства причастности России к вооружению, которое использует Иран.
Мы видели некоторые детали с одного из "Шахедов", который был уничтожен в одной из стран Ближнего Востока. Это были российские детали. Поэтому мы знаем, что иранцы его не производили,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что беспилотники, которые используются сейчас, существенно отличаются от тех, что атаковали Украину ранее.
"Нельзя даже сравнивать Shahed первого класса, который был в самом начале войны, и сегодняшний Shahed", – отметил президент.
К слову, президент Украины также рассказал, что именно Россия помогла Ирану усовершенствовать свои дроны. Он отметил, что угроза, которая сейчас стоит перед Ближним Востоком, не возникла мгновенно. Украина первой это увидела и пережила, она стала "своеобразной экспериментальной площадкой для этих дронов".
Обратите внимание! Зеленский отметил, что война в Украине перешла в новую фазу. Россия начала производить больше дронов, вместо ракет. Она стремится иметь сотни тысяч единиц.
Атаки "Шахедов" на Ближнем Востоке
Недавно в Дубае вблизи порта Джебель-Али нашли обломки дрона "Герань-2" – российского аналога "Шахеда". Это доказательство сотрудничества между Ираном и Россией в производстве и поставке БпЛА.
Одна из последних атак БпЛА опять же пришлась на Дубай. 16 марта местный аэропорт был закрыт из-за пожара, на территории вспыхнул один из топливных резервуаров.
Тем временем Украина предлагает свои эффективные средства для противодействия массовым атакам БпЛА. Уже более 10 стран обратились к Украине, чтобы получить дроны-перехватчики, а в украинских оборонных компаниях говорят, что их телефоны не смолкают от запросов.