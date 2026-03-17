"Шахеды", которыми атакует Иран, отличаются от тех, которыми бьет Россия, – Зеленский

Президент Зеленский призвал международное сообщество быстро действовать против Ирана и предупредил о росте военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. По его словам, "Шахеды", которыми Иран бьет по странам Ближнего Востока, отличаются от тех, которыми атаковала Россия Украину ранее.

Об этом украинский президент рассказал в интервью The Jerusalem Post.

Что известно о "Шахедах" которые использует Иран и Россия?

Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы мир как можно скорее остановил Иран.

Сбитые беспилотники на Ближнем Востоке имеют доказательства причастности России к вооружению, которое использует Иран.

Мы видели некоторые детали с одного из "Шахедов", который был уничтожен в одной из стран Ближнего Востока. Это были российские детали. Поэтому мы знаем, что иранцы его не производили,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что беспилотники, которые используются сейчас, существенно отличаются от тех, что атаковали Украину ранее.

"Нельзя даже сравнивать Shahed первого класса, который был в самом начале войны, и сегодняшний Shahed", – отметил президент.

К слову, президент Украины также рассказал, что именно Россия помогла Ирану усовершенствовать свои дроны. Он отметил, что угроза, которая сейчас стоит перед Ближним Востоком, не возникла мгновенно. Украина первой это увидела и пережила, она стала "своеобразной экспериментальной площадкой для этих дронов".

Обратите внимание! Зеленский отметил, что война в Украине перешла в новую фазу. Россия начала производить больше дронов, вместо ракет. Она стремится иметь сотни тысяч единиц.

