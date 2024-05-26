"Шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

Во время массированной комбинированной атаки врага ночью 26 мая под ударом среди других оказалась и Винницкая область. Местные власти сообщили, что не обошлось без последствий.

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Борзов, в результате вражеской атаки произошло попадание в жилой дом, есть трое пострадавших. "Продолжается эвакуация жителей, работают все соответствующие службы", – добавили в Винницкой ОГА.

Подробнее об атаке "Шахеды" над Одесской областью, Днепром и Хмельницкой областью: в ряде областей тревога

Впоследствии там добавили, что у пострадавших врачи диагностировали легкую степень тяжести вреда. Все отказались от госпитализации.

В Винницкой области дрон попал в дом: где еще была угроза "Шахедов"

Атака дронами началась накануне, 25 мая вечером, и продолжилась ночью 26 мая. Беспилотники типа "Шахед" пытались причинить вред сначала в южных областях, в частности в Одесской. Силы обороны Юга сообщали о работе Противовоздушной обороны в регионе.

Также известно о попытках атаковать Днепропетровскую область, Кировоградскую (в частности Кропивницкий), а также Хмельницкую – больше всего Староконстантинов, который уже неоднократно был целью российских оккупантов.

Обратим внимание, что в это время продолжалась и ракетная атака. Ту-95МС врага взлетели около 23 часов 25 мая, за несколько часов вышли на пусковые рубежи и выпустили ракеты. В 03:30 Воздушные силы сообщили о вхождении летучего оружия в наше пространство.

Ракеты кружили переменным курсом и в итоге добрались до того же Староконстантинова. Также фиксировался взлет МиГ-31К и пуск ракет типа "Кинжал".

Ближе к 5 утра мониторинговые сообщества сообщили о доразведке, воздушная тревога же продолжается по всей Украине.