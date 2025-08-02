Россияне продолжают терроризировать Одесскую область. Утром 2 августа там прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Думская".

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Что известно о взрывах в Одесской области?

Российские оккупационные войска продолжают террор украинских городов. Так, с ночи вражеские силы продолжают атаку ударным БПЛА.

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Утром 2 августа взрывы прогремели в Одесской области. Отметим, что около 9 часов утра в Воздушных силах информировали об опасности для региона. В частности, в 8:56 там сообщили о движении дронов.

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморское/Южное,

– указали в ПС.

Через некоторое время, а именно в 9:19, стало известно, что в Одесской области работают силы ПВО. В 9:33 в местных телеграм-каналах сообщили, что снова слышны взрывы.

По состоянию на 9:38 в регионе все еще продолжалась воздушная тревога. Об отбое тревоги объявили в 9:44.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, в ночь на 2 августа оккупанты атаковали Украину 53 средствами воздушного нападения, в частности 45-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Также враг атаковал 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА.