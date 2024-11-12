Термобарические боеприпасы в "Шахедах": чем опасны обновленные ударные БПЛА

Россия все чаще устанавливает термобарическую боевую часть на "Шахеды". К сожалению, такие действия буквально направлены на убийство гражданского населения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что Россия уже давно оснащает "Шахеды" термобарической боевой частью. В последнее время все чаще фиксируют такие беспилотники.

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Зачем России "Шахеды" с термобарической боевой частью

Как отметил Катков, это очередной терроризм со стороны России, на который мир не обращает внимания. Оккупанты запускают "Шахеды" преимущественно по населенным пунктам. А термобарическая боевая часть предназначена для поражения закрытых помещений.

Иногда этот боеприпас некорректно называют "вакуумной бомбой". Еще в прошлом веке эта боевая часть была двухтактной. Сначала шло распыление аэрозоля, после чего шел взрыв. Сейчас все происходит одновременно. И, к сожалению, спастись от такого, находясь в помещении, чрезвычайно сложно.

Сейчас такие боеприпасы однотактные. Идет взрыв и параллельно выбрасывается термобарическая твердая смесь, которая горит и расширяется. Эта взрывная волна идет в течение секунды. Но там температура 2 – 2,5 тысячи градусов. Она заполняет все доступное ему пространство. Нет никакой возможности выбежать куда-то. Термобарический боеприпас может одновременно заполнить всю квартиру или частный дом,

– сказал Катков.

Возможно, как-то уменьшить распространение этой смеси получится, если закрыть межкомнатные двери. Но это все достаточно условно. К сожалению, такая боевая часть предназначена для убийства всех, кто находится в помещении. И Россия начала чаще использовать такие беспилотники.

Ранее режим Асада максимально критиковали за использование термобарического оружия, химического оружия. Сбрасывали бочки с вертолетов по Дамаску. Сейчас страна-террорист иранскими дронами с термобарической боевой частью убивает украинцев прямо в жилых домах,

– отметил Катков.