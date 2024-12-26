Враг атакует "Шахедами": в Киевской области раздались взрывы, работает ПВО

Российские захватчики с утра 26 декабря продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Так, под ударом оказалась Киевщина, где прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Враг продолжает террор дронами

В 08:46 на Киевщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Сначала вражеские дроны фиксировали на Черниговщине, однако они продолжили движение и впоследствии долетели до территории Киевской области.

Воздушные силы в 09:25 предупредили, что вражеские "Шахеды" продолжают летать в пределах Киевщины. Более того, Россия направила дроны в направлении города Украинка, что под Киевом.

В Киевской ОВА впоследствии подтвердили, что в воздушном пространстве региона действительно кружат вражеские "Шахеды". Сейчас силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвали в ОВА.

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К слову, ночью 26 декабря Россия также атаковала Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил 31 БПЛА. Силы ПВО сбили 20 дронов, а еще 11 – были локально потеряны благодаря работе РЭБ.