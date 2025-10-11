Военные напомнили об опасности. Детали сообщили в подразделении Khorne group 116-й механизированной бригады в субботу, 11 октября, передает 24 Канал.

Смотрите также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Какие боеприпасы могут разбрасывать "Шахеды"?

Гранаты замедленного действия имеют металлический корпус в виде трубки с насечками квадратной формы – для разделения на большее количество поражающих элементов.

Защитники отметили, что детонация также происходит при изменении угла наклона более чем на 15 градусов, а зона поражения – до 100 метров.



Российские гранаты замедленного действия / Фото Khorne group

Обратите внимание! При обнаружении подобного предмета запрещено его трогать, перемещать и смывать водой. Необходимо отойти на безопасное расстояние 30 метров или в укрытие, а также сообщить соответствующие службы.

Напомним, подобные боеприпасы можно найти где угодно на территории Украины. Ранее о них уже сообщали в ноябре 2024 года и апреле 2025 года, в частности на Сумщине.

Обозреватель Вадим Кушников в эфире "Громадского радио" тогда рассказывал, что это "новинка" российского оборонно-промышленного комплекса.

Скорее всего, это просто оружие неизбирательное. То есть оно не имеет какой-то высокоточной цели... Это один из факторов, которые россияне используют для давления и запугивания, гражданского населения в первую очередь,

– отметил он.

Что известно о новом российском оружии?