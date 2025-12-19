Сравнил с Tomahawk: экс-офицер Воздушных сил предупредил о росте угрозы от "Шахедов"

Оккупанты активно модернизируют собственное вооружение не только для войны в Украине, но и для атак на Европу. В частности, враг усовершенствовал "Шахеды". Тот из "дешевого дрона" превратился в сетевой боеприпас.

Изначально "Шахед" был относительно простым боеприпасом, который летел по указанным координатам, ориентировался на спутниковую навигацию, защищался от РЭБ с помощью специальных CRPA-антенн. Впрочем, постепенно россияне нарастили сложность ударных дронов. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве.

Как Россия сделала "Шахеды" еще более опасными?

В антенных блоках появились дополнительные элементы, которые могут обнаруживать работу средств радиоэлектронной борьбы. Позже добавились мобильные SIM-карты и каналы передачи данных. Так противник пришел к выводу, что ему нужен не просто "летучий снаряд" а платформа со связью, которую можно перенаводить и корректировать уже во время полета.

Храпчинский сравнивает этот подход с крылатой ракетой Tomahawk, которая способна менять цель в полете через канал связи: сначала планируется удар по одной точке, но при необходимости ракета перенаправляется на другую.

В случае с "Шахедами" мобильная связь и mesh-сети дали сразу несколько преимуществ: передача видео и координат, сбор информации со всей группы дронов, а также фиксацию потери связи с отдельными аппаратами – фактически определение мест работы ПВО.

Справка: Mesh-связь – это тип сети, где каждое устройство (узел) может передавать данные не только для себя, но и для других устройств в сети. В такой системе все узлы взаимосвязаны между собой, создавая самовосстанавливающуюся и устойчивую сеть.

В результате "Шахед" превращается из дешевого барражирующего боеприпаса в умный сенсор, который собирает данные по дороге к цели.

Отдельно эксперт обращает внимание на использование SIM-карт для определения местонахождения даже в зоне действия РЭБ. Мобильная сеть может давать координаты там, где GPS уже заглушен.

Храпчинский вспомнил о государственном проекте "Покрова", который должен был создавать помехи не только GPS, но и другим каналам связи по всей территории Украины.

По его словам, если бы этот проект вовремя и правильно реализовали, сейчас имели бы защиту и от mesh-связи, а противник не смог бы так быстро развить эти технологии.

Зато Украина вынуждена действовать постфактум: сначала фиксируется новая антенна, модель или диапазон, и только потом строится противодействие. А враг тем временем расширяет свои возможности.

Эксперт уверен, что Россия не откажется от "Шахедов", а наоборот – сделает их управляемыми, сетевыми и многофункциональными.

Что известно о росте угрозы от российских дронов?