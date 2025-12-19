Сравнил с Tomahawk: экс-офицер Воздушных сил предупредил о росте угрозы от "Шахедов"
- Россия модернизировала "Шахеды", превратив их в сетевые боеприпасы.
- Такие усовершенствованные дроны могут менять цель во время полета, что делает их похожими на крылатые ракеты Tomahawk.
Оккупанты активно модернизируют собственное вооружение не только для войны в Украине, но и для атак на Европу. В частности, враг усовершенствовал "Шахеды". Тот из "дешевого дрона" превратился в сетевой боеприпас.
Изначально "Шахед" был относительно простым боеприпасом, который летел по указанным координатам, ориентировался на спутниковую навигацию, защищался от РЭБ с помощью специальных CRPA-антенн. Впрочем, постепенно россияне нарастили сложность ударных дронов. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве.
Как Россия сделала "Шахеды" еще более опасными?
В антенных блоках появились дополнительные элементы, которые могут обнаруживать работу средств радиоэлектронной борьбы. Позже добавились мобильные SIM-карты и каналы передачи данных. Так противник пришел к выводу, что ему нужен не просто "летучий снаряд" а платформа со связью, которую можно перенаводить и корректировать уже во время полета.
Храпчинский сравнивает этот подход с крылатой ракетой Tomahawk, которая способна менять цель в полете через канал связи: сначала планируется удар по одной точке, но при необходимости ракета перенаправляется на другую.
В случае с "Шахедами" мобильная связь и mesh-сети дали сразу несколько преимуществ: передача видео и координат, сбор информации со всей группы дронов, а также фиксацию потери связи с отдельными аппаратами – фактически определение мест работы ПВО.
Справка: Mesh-связь – это тип сети, где каждое устройство (узел) может передавать данные не только для себя, но и для других устройств в сети. В такой системе все узлы взаимосвязаны между собой, создавая самовосстанавливающуюся и устойчивую сеть.
В результате "Шахед" превращается из дешевого барражирующего боеприпаса в умный сенсор, который собирает данные по дороге к цели.
Отдельно эксперт обращает внимание на использование SIM-карт для определения местонахождения даже в зоне действия РЭБ. Мобильная сеть может давать координаты там, где GPS уже заглушен.
Храпчинский вспомнил о государственном проекте "Покрова", который должен был создавать помехи не только GPS, но и другим каналам связи по всей территории Украины.
По его словам, если бы этот проект вовремя и правильно реализовали, сейчас имели бы защиту и от mesh-связи, а противник не смог бы так быстро развить эти технологии.
Зато Украина вынуждена действовать постфактум: сначала фиксируется новая антенна, модель или диапазон, и только потом строится противодействие. А враг тем временем расширяет свои возможности.
Эксперт уверен, что Россия не откажется от "Шахедов", а наоборот – сделает их управляемыми, сетевыми и многофункциональными.
Что известно о росте угрозы от российских дронов?
- Оккупанты используют "Шахеды" с увеличенной боевой частью, а также дроны, оснащенные mesh-модемами. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
- Есть информация о дронах с двумя боевыми частями по 45 – 50 килограммов. Это свидетельствует о наращивании производства и совершенствовании конструкции.
- Отдельная угроза – использование mesh-сетей. Такая сеть позволяет дронам обмениваться данными между собой без единого центра управления. Каждый беспилотник с mesh-модемом одновременно является и приемником, и ретранслятором сигнала. Благодаря этому россияне получили возможность фактически управлять "Шахедами" в полете – не просто менять маршрут, а передавать данные в реальном времени. Это позволяет не только корректировать удары, но и наблюдать за работой украинской ПВО.
- Россия впервые применила "Шахед", оснащенный ракетой класса "воздух – воздух" Р-60, против украинских вертолетов. Это создает новую угрозу, на которую Украине нужно оперативно искать ответ. Об этом 24 Каналу сообщил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.