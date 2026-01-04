"Шахеды" становятся еще опаснее: "Флэш" показал российский БПЛА с ПЗРК

Российская армия ищет новые способы, как нанести больше вреда Украине своими ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь оккупанты устанавливают на эти дроны переносные зенитные ракетные комплексы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Как выглядит "Шахед" с ПЗРК?

"Флэш" рассказал, что украинские военные впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК 4 января. По словам эксперта, противник продолжает искать способы уничтожения нашей авиации.

"Шахед" оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории России,

– подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Он также обратился к пилотам армейской авиации, чтобы те приняли к сведению появление новой угрозы.

"Следует избегать подхода к "Шахеду" встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на круге", – подчеркнул "Флэш".

Кроме того, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи показал "Шахед", оборудованный переносным зенитным ракетным комплексом.



"Шахед", оборудован ПЗРК / Фото из телеграм-канала Сергея "Флэша" Бескрестнова

В сети сообщалось, что, предварительно, может идти речь о российском ПЗРК "Стрела" или же "Верба".



На "Шахеде" может быть ПЗРК "Верба" или "Стрела" / Фото из телеграм-канала Сергея "Флэша" Бескрестнова

Также в телеграм-каналах появилось видео с беспилотником, на который установлен ПЗРК.

Обзор "Шахеда" с ПЗРК / Видео с телеграм-канала Supernova+

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в эфире 24 Канала, почему имеющихся решений Украины против "Шахедов" пока недостаточно. По мнению эксперта, проблема заключается не только в количестве средств поражения, а в отсутствии целостной концепции борьбы с "Шахедами".

Что еще пытаются впихнуть россияне в свои "Шахеды"?