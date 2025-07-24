"Шахеды" угрожали Николаеву: в городе слышали взрывы, возник пожар

В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха.

О взрывах в городе написал городской голова Александр Сенкевич. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обновление 03:30. В Николаеве есть пожар, пишет ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет.

Воздушная атака на Николаев 24 июля: что произошло?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ближе к полуночи 24 июля (отбой дали в 3 утра). Мониторинговые сообщества информировали о движении нескольких ударных дронов-камикадзе врага вблизи Николаева.

Город слышал взрывы, о чем написал городской голова в 02:56. Противовоздушная оборона работала против вражеских целей.

Перед этим была информация о взрывах и работе ПВО в Одессе и Запорожье.

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