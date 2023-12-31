Вечером 31 декабря 2023 года в Хмельницкой области прогремели взрывы. Сообщается, что работают силы противовоздушной обороны.

Смотрите также "Все (не) закончится к Рождеству". Почему мир пылает, а войны становятся длиннее и жестче

Хмельницкая область стала целью окупантов

Враг снова запустил ударные дроны по территории Хмельницкой области. Пока никакие детали не сообщали.

Сначала появилась информация о БПЛА на территории области. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

Вероятно, целью оккупантов снова был Староконстантинов, расположенный в области.

Сразу несколько мониторинговых каналов известили, что в Винницкой области также слышны звуки взрывов . Сопровождают эти сообщения информацией о том, что в регионе работает ПВО. Заметим, что угроза атаки боражирующими боеприпасами сохраняется в ряде регионов.

Также были взрывы в Тернопольской области. Пока не известно никаких деталей и официальной информации. Вероятно, работают средства противовоздушной обороны.

В Украине в разное время трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя "Кинжалов". В воздух поднимались сразу несколько бортов МиГ-31К. В обед они запускали ракеты. В Кропивницком и Кривом Роге раздавались взрывы. По состоянию на 21:30 МиГ-31К ушел на посадку. В Украине объявили отбои. во время последнего взлета пуски не фиксировали.

В то же время оккупанты запускали ударные дроны типа "Шахед", которые и долетели до Запада.

Россия регулярно запускает дроны по Хмельницкой области.