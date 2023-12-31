Ввечері 31 грудня 2023 року на Хмельниччині пролунали вибухи. Повідомляють, що працюють сили протиповітряної оборони.

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Хмельниччина стала ціллю окупантів

Ворог знову запустив ударні дрони по території Хмельницької області. Поки жодних деталей не повідомляли.

Спочатку з'явилась інформація про БпЛА на території області. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військові адміністрації.

Ймовірно, ціллю окупантів знову був Старокостянтинів, який розташований в області.

Росія регулярно запускає дрони по Хмельниччині